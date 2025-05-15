В Кремле раскрыли подробности о совещании Путина до отъезда делегации в Стамбул

Песков: Путин до отъезда делегации в Стамбул провел совещание с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин до отъезда переговорной делегации в турецкий Стамбул провел совещание. В нем приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, такие подробности о мероприятии раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что помимо членов переговорной группы, на совещании присутствовали глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также командующие группировками войск в зоне спецоперации.

Песков пояснил, что совещание было посвящено подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной. Других деталей о мероприятии представитель Кремля не привел.

Вечером 14 мая президент России объявил о составе делегации. Ее возглавил помощник Путина Владимир Мединский. Также от Москвы в Турцию полетели замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

От Украины на переговоры заявлены глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.