Сальдо: Киев боится переговоров в Стамбуле, так как они могут стать шагом к миру

Украина боится переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости

«Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим. Потому что мир — это конец их власти, конец кормушки», — сказал Сальдо.

По его мнению, руководство Украины не умеет и не хочет жить в мире, так как после его наступления последует трибунал и ревизия всех преступлений. На переговоры в Турцию от Украины, как отметил Сальдо, заявлены люди, которые непосредственно являются активными архитекторами власти.

Россия и Украина, как ожидается, должны встретиться в Стамбуле 15 мая — предложение о прямом диалоге без предварительных условий до этого выдвинул Путин. В Стамбул также прибыла американская делегация, переговоры уже перенесли с 10 часов утра на вторую половину дня.

До этого Россия и Украина встречались во дворце Долмабахче в Стамбуле в 2022 году, после чего переговорный процесс был прекращен. Москва рассматривает новые переговоры как продолжение прерванного процесса, заявлял сенатор Андрей Климов.