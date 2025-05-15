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07:31, 16 мая 2025Спорт

Врач назвала безопасные и полезные альтернативы бегу

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Об этом сообщает News.ru.

Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки. «Они способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на успеваемости и работоспособности людей всех возрастов, укреплении нервной системы и иммунитета», — заявила Магомедова.

Врач также посоветовала делать суставные разминки и использовать домашние тренажеры. «Бег подходит только здоровым и физически подготовленным людям, так как он создает высокую нагрузку на суставы и связки», — заявила Магомедова.

Ранее врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. По мнению специалиста, это жим ногами.

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