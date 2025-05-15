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21:08, 15 мая 2025Мир

Встреча главы МИД Турции с российской делегацией началась в Стамбуле

Встреча главы МИД Турции Фидана с российской делегацией началась в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, началась вечером в четверг, 15 мая. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Как уточняется, ранее турецкий министр вылетел в Стамбул из Антальи, где принял участие в неформальном совещании глав МИД НАТО.

«Встреча делегаций началась в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче», — уточнил собеседник агентства. По его словам, переговоры стартовали около 20:50 мск.

Ранее представитель турецкого МИД проинформировал, что Хакан Фидан встретится с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле — помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Также некоторое время назад появилась информация, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая. СМИ писали, что переговоры Киева и Москвы 15 мая могут не состояться в силу логистики, но при этом возможен контакт России и Турции.

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