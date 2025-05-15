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18:39, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал правильный путь переговоров

Зеленский: Путь прямых переговоров выбран правильно
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путь прямых переговоров выбран правильно. Его слова передает издание «Общественное».

«Путь, когда русские говорят: "Давайте уже о прямых переговорах", я считаю правильным. Поэтому направление в целом выбрано правильно. Что будет с этим направлением, я не знаю», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что если бы встречался на переговорах в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, то они бы нашли способ договориться о прекращении огня. Он добавил, что в таком случае переговоры бы точно достигли результата, и, возможно, не одного.

До этого Зеленский назвал срок начала переговоров в Стамбуле. По его словам, переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут начаться вечером 15 мая.

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