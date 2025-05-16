Лидер сезона «Формулы-1» выиграл первую практику Гран-при Эмилия-Романьи

Гонщик McLaren Оскар Пиастри выиграл первую практику Гран-при Эмилия-Романьи

Австралийский гонщик команды McLaren Оскар Пиастри выиграл первую практику Гран-при Эмилия-Романьи. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

Лучший круг лидера текущего сезона соревнований составил 1 минуту 16,545 секунды. На втором месте расположился партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис, который прошел гонку с отставанием в 0,032 секунды. Третье место занял испанский гонщик Карлос Сайнс из команды Williams с отставанием в 0,052 секунды.

Гран-при Эмилия-Романьи пройдет 18 мая.

Ранее британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине.