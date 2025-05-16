Людей старше 50 лет призвали регулярно проверять зрение

Офтальмохирург Кривун: После 50 лет возрастает риск макулярной дегенерации

С возрастом состояние глаз меняется — в первую очередь это относится к хрусталику, сетчатке и стекловидному телу, из-за чего повышается риск некоторых офтальмологических заболеваний. О них людей в возрасте старше 50 лет предупредил офтальмохирург клиники 3Z, врач высшей категории Александр Кривун в ходе беседы с «Лентой.ру».

По словам Кривуна, в норме находящийся за зрачком хрусталик прозрачный и эластичный. Однако с возрастом происходят естественные изменения: хрусталик уплотняется, начинает мутнеть, что влияет на остроту и качество зрения, человеку становится сложнее читать вблизи. «Это состояние называется пресбиопия или возрастная дальнозоркость. В народе ее называют "болезнь коротких рук" (непроизвольно человек отодвигает от себя текст, написанный мелким шрифтом). В этом случае очки "для близи" становятся неизменным спутником», — рассказал Кривун. После 50 лет происходит снижение остроты зрения и вблизи, и вдаль, поэтому очень важно регулярно его проверять, уточнил он.

В свою очередь, изменения в сетчатке могут происходить на фоне сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета, продолжил Кривун. По его словам, после 50 лет возрастает риск развития возрастной макулярной дегенерации — патологического процесса в центральном отделе сетчатки, где находится больше всего клеток, отвечающих за остроту зрения.

Кроме того, как отметил врач, после 40 лет возможно нарушение прозрачности стекловидного тела, что связано с дистрофическими, воспалительными, травматическими или возрастными процессами и кровоизлияниями. Это заболевание проявляется плавающими помутнениями в поле зрения: летающими «мушками», темными точками, кольцами, «паутиной», перечислил он.

Еще одной возрастной проблемой Кривун назвал глаукому — неизлечимое заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления (ВГД). Если ВГД длительно воздействует на нервную ткань, нервные окончания будут безвозвратно отмирать, что грозит слепотой, предупредил он.

Наконец, рассказал Кривун, возраст является основным фактором развития катаракты, спасти от которой может только операция.

В 50-60 лет она есть у 10-15 процентов населения, независимо от пола. В группе 60-70 лет — у порядка 30-35 процентов. В возрасте старше 70 лет этот диагноз есть уже у половины людей и более. Александр Кривун офтальмохирург

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