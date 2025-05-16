Названа цена разрыва военного союза Европы и США

IISS: Европе потребовалось бы 25 лет и $1 трлн на замену военной помощи США

Евросоюзу (ЕС) потребовалось бы четверть века и примерно триллион долларов в случае разрыва военного союза с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Международного института стратегических исследований (IISS).

Вышеуказанные время и деньги понадобились бы властям региона для поиска альтернативного союзника в военно-оборонительной сфере. Самой дорогостоящей статьей расходов руководства ЕС при таком раскладе стали бы закупки 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов. При этом в подсчетах экспертов не учитывались потенциальные затраты европейских стран на управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия для сдерживания внешних угроз.

В настоящее время достойных альтернатив США в мире нет, отмечают эксперты. Ни одна страна не обладает столь же мощным в техническом плане арсеналом вооружений и боевой техники. Справиться же в одиночку с возросшими рисками ЕС не удастся на фоне имеющихся проблем с поставками, дефицита рабочей силы и действующих регуляторных ограничений, резюмировали эксперты.

По итогам 2024 года суммарные расходы стран НАТО на оборону выросли примерно до 1,5 триллиона долларов. Достигнутый результат составил половину от общемировых военных трат, которые за отчетный период увеличились на 9,4 процента и оказались максимальными со времени окончания холодной войны. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал власти стран ЕС за недостаточный размер вложений в оборону. По его словам, в большинстве государств региона расходы на эти цели сильно недотягивают для требуемого размера в 5 процентов от ВВП.

В апреле 2025 года глава Минобороны Германии Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. Он также призывал страны европейского региона начать подготовку к возможной войне с Россией.