Мировые рынки резко отреагировали на обновление ядерной доктрины России. Как это повлияло на США и Европу?

Bloomberg: сведения об обновлении ядерной доктрины РФ потрясли мировые рынки

Сообщения об обновлении ядерной доктрины России всколыхнули мировые рынки. Как пишет американское информационное агентство Bloomberg, основные индексы отреагировали падением, а мировые облигации выросли на фоне опасений эскалации конфликта на Украине.

В США и Европе основные индексы отреагировали падением

Так, в частности, днем во вторник, 19 ноября, фьючерсы S&P 500 упали на 0,5 процента. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 7 базисных пунктов, до 4,34 процента. Сильнее на сообщения об обновлении Россией ядерной доктрины отреагировали рынки в Европе. Доходность немецких облигаций упала до самого низкого уровня с октября, а Stoxx 600 потерял один процент. Основной фондовый индекс Польши упал более чем на 3 процента. Стоимость суверенных облигаций Украины упала больше всего среди развивающихся рынков.

Евро подешевел на 0,5 процента. Тем временем трейдеры бросились скупать так называемые активы-убежища: золото, швейцарский франк и иену, которые выросли после сообщений о обновленной российской военной доктрине.

Фото: Chip East / Reuters

Как обращает внимание Bloomberg, внезапное падение еще раз подчеркнуло, насколько уязвимыми остаются рынки к любому повороту в конфликте.

Между тем руководитель отдела продаж Saxo Banque France Андреа Туэни считает, что на данный момент реакция рынков сдержанная. «Некоторые все еще находятся в режиме ожидания», — пояснил он.

Медведев предрек третью мировую после обновления ядерной доктрины России

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Изменения глава государства предлагал внести еще в сентябре.

Документ расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также, согласно изменениям, теперь Москва оставляет за собой право применять ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности России и Белоруссии, а также если против нее и ее союзников будет применяться оружие массового поражения.

Кроме того, среди условий применения Москвой ядерного оружия значатся: атака России и союзников баллистическими ракетами, воздействие на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации; поступление достоверных сообщений о массированном взлете средств воздушно-космических сил противника и пересечении ими российской границы.

Комментируя обновление ядерной доктрины, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны. По его словам, запуск Украиной ракет НАТО, применение которых одобрили сразу три страны альянса — США, Франция и Великобритания — для ударов вглубь России, можно квалифицировать как нападение. В таком случае, считает Медведев, у Москвы возникает право ответного удара массового поражения по объектам Киева и НАТО.