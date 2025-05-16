Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

Глава СТЦ Шакиров: Западным брендам будет трудно вернуться из-за жестких условий

Западным брендам, включая европейские и японские компании, будет трудно вернуться на российский рынок из-за жестких условий, которые поставят им отечественные торговые центры. Такое мнение высказал глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, его слова приводит ТАСС.

Условия для возобновления их бизнес-деятельности будут более жесткими, чем во время первоначального захода на российский рынок, отметил он. Это обусловлено значительными трудностями, с которыми столкнулись российские ретейлеры после массового ухода из страны западных брендов. Последним потребовалось работать «сутками и годами», чтобы занять пустующие площади и развить на их месте собственный бизнес, пояснил Шакиров.

Кроме того, добавил он, сейчас в российских ТЦ осталось не так много свободных площадей, чтобы обеспечить массовое возвращение западных брендов. Но даже, если такие места в итоге найдутся, контрагентам из РФ понадобятся дополнительные гарантии от иностранных компаний. «ТЦ сто процентов будут с ними ставить жесткие условия по договору и в том числе просить огромный обеспечительный депозит, чтобы застраховать свои риски на будущее», — заключил Шакиров.

По словам партнера по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, в настоящее время в российских ТЦ незанятыми остаются порядка 12-15 процентов коммерческих площадей. Освободившиеся ниши с момента ухода западных брендов смогли занять отечественные, турецкие и азиатские бренды. Однако последние пока не могут похвастаться серьезным спросом со стороны покупателей. На этом фоне посещаемость российских ТЦ стабильно падает последние несколько лет. С 2020-го показатель просел на 25 процентов, а с начала 2025-го трафик упал на 4,2 процента.