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09:17, 16 мая 2025Россия

Появились кадры с места взрыва на заводе в российском регионе

Опубликованы кадры с места взрыва на заводе по производству парафина в Башкирии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва на заводе по производству парафина в городе Салават в Башкирии. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден черный дым, который поднимается от пожара. Звуков взрывов на видеозаписи не слышно.

Взрыв на заводе в Салавате произошел в пятницу, 16 мая. Пострадали четыре человека, произошло частичное обрушение здания. Под завалами, по предварительным данным, может находиться один человек.

Ранее взрывы и пожар произошли в подмосковном Подольске. Огонь распространился в автосервисе, его площадь составила полторы тысячи квадратных метров. Никто, предварительно, не пострадал.

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