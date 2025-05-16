Жители Подмосковья сообщили о сильном пожаре и взрывах

Shot: В подмосковном Подольске горит автосервис и слышны взрывы

Сильный пожар и взрывы произошли в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Информация о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что жители Климовска увидели зарево от пламени со стороны улицы Промышленная. По предварительным данным, горит автосервис. Очевидцы также рассказали, что с места пожара периодически доносятся взрывы. Столб дыма виден за несколько километров. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метра.

В МЧС подтвердили, что в Подольске горит автосервис. Отмечается, что на месте работают 20 сотрудников и семь единиц техники.

Ранее стало известно о масштабном пожаре на заводе в Курской области. Его площадь тогда достигла 10 тысяч квадратных метров. Очагом стал цех по производству резинотехнической продукции.

До этого два человека пострадали при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске.