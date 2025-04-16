Площадь пожара на заводе в Курске стала значительно больше

Площадь пожара на подшипниковом заводе АПЗ-20 в Курске стала значительно больше. Об этом сообщили в МЧС России.
Как отмечается, площадь, охваченная огнем, увеличилась уже до 10 тысяч квадратных метров.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на место. При этом ликвидация пожара затрудняется всяческими обстоятельствами. «Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания», — сказано в сообщении.
Пожар на подшипниковом заводе АПЗ-20 в Курске начался ранее 16 апреля. По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна, возгорание случилось в цехе по изготовлению резинотехнической продукции.
На данный момент причины произошедшего неизвестны. При этом в сети появился ролик мощного пожара на предприятии. На выложенных МЧС России кадрах видно, что пламя подбирается к припаркованным около здания автомобилям. Спасатели проливают их водой, чтобы пламя не перешло на машины.