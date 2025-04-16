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18:57, 16 апреля 2025Россия

Площадь пожара на заводе в Курске стала значительно больше

Площадь пожара на заводе в Курске выросла до 10 тысяч квадратных метров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Телеграм-канал МЧС России

Площадь пожара на подшипниковом заводе АПЗ-20 в Курске стала значительно больше. Об этом сообщили в МЧС России.

Как отмечается, площадь, охваченная огнем, увеличилась уже до 10 тысяч квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на место. При этом ликвидация пожара затрудняется всяческими обстоятельствами. «Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания», — сказано в сообщении.

Пожар на подшипниковом заводе АПЗ-20 в Курске начался ранее 16 апреля. По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна, возгорание случилось в цехе по изготовлению резинотехнической продукции.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. При этом в сети появился ролик мощного пожара на предприятии. На выложенных МЧС России кадрах видно, что пламя подбирается к припаркованным около здания автомобилям. Спасатели проливают их водой, чтобы пламя не перешло на машины.

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