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18:07, 16 апреля 2025Россия

Власти рассказали подробности о мощном пожаре на заводе в Курске

Врио курского губернатора Хинштейн: Пожар на заводе начался внутри цеха
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Пожар на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20 начался внутри цеха. Эти и другие подробности о ЧП сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции. Сотрудники пытались потушить его своими силами, но сделать этого не удалось», — написал чиновник.

Он уточнил, что здание полностью охвачено огнем, площадь строения — 1000 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить специалистам МЧС России, добавил Хинштейн.

Ранее появился ролик мощного пожара на курском предприятии. На выложенных МЧС кадрах видно, что пламя подбирается к припаркованным у здания автомобилям. Спасатели проливают их водой, чтобы пламя не перекинулась на машины.

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