Появилось видео мощного пожара на заводе в столице российского региона

МЧС опубликовало видео тушения мощного пожара на заводе в Курске

Появились кадры мощного пожара на заводе в административном центре Курской области. Видео тушения возгорания в Курске опубликовало МЧС России в Telegram.

На выложенных МЧС кадрах видно, что пламя подбирается к припаркованным у здания автомобилям. Спасатели проливают их водой, чтобы огонь не перекинулся на машины.

Как рассказали в службе, возгорание в цехе по переработке резины достигло площади в тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 13 единиц техники. Пострадавших при возгорании в российском регионе нет, отметили в МЧС.

О пожаре стало известно днем в среду, 16 апреля. Причина случившегося не называется.