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12:18, 16 мая 2025Спорт

Роднина отказалась считать Валиеву спортсменкой

Роднина: Сегодня Валиева не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила популярность фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отказалась считать Валиеву самой популярной фигуристкой в России, отметив, что ранее интерес к ней был повышен и она была больше всех раскручена. «Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — заявила депутат.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала причину популярности Валиевой. По ее словам, это связано с допинговым скандалом, в котором оказалась спортсменка.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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