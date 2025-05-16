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11:34, 16 мая 2025РоссияЭксклюзив

Роль Турции в российско-украинских переговорах раскрыли

Политолог Кошкин: Турция — не третья сторона переговоров, а принимающая сторона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Турция не является третьей стороной переговоров, она нужна для объективного наблюдения за процессом, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его мнению, участие Турции вполне закономерно.

«Что касается Турции, то она не сторона переговоров, она принимающая сторона, то есть страна, где проходят эти переговоры», — сказал Кошкин.

Он пояснил, что в переговорах должен присутствовать кто-то из международных наблюдателей, потому что если никого не будет, то невозможно будет узнать объективную информацию. По его мнению, участие Турции — следствие развивающихся событий и ее участие закономерно.

«Давайте все-таки акцентировать внимание, что это двухсторонние переговоры без предварительных условий. Это чрезвычайно важная позиция, с которой наша команда во главе с [Владмириром] Мединским после совещания расширенного и наставлений со стороны президента убыла на переговоры в Стамбул», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что начало трехсторонней встречи между представителями России, Украины и Турции запланировано на 12:30 в Стамбуле. Уточнялось, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения украинского конфликта. По его словам, делегации имеют шанс наработать модель, приемлемую для России, Украины и международного сообщества.

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