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13:28, 16 мая 2025Забота о себе

Россиянам назвали неочевидную причину быстрого старения мозга

Сомнолог Бузунов: После бессонной ночи мозг метаболически стареет на год
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Хронический недосып запускает разрушительные изменения в мозге и сокращает жизнь на несколько лет, предупредил врач-сомнолог Роман Бузунов. Неочевидную причину быстрого старения мозга он назвал в беседе с aif.ru.

Врач заявил, что после одной бессонной ночи мозг метаболически стареет на год. Специалист уточнил, что этот процесс обратим: мозг достаточно быстро восстанавливается после хорошего отдыха, но при хроническом недосыпе негативное влияние ощущают все системы организма. «Если с 30 лет иметь хроническую бессонницу, то в итоге можно сократить свою жизнь на годы», — предупредил врач.

Бузунов объяснил, что разрушительное воздействие происходит из-за того, что при недостатке сна мозг не успевает восстановить работу внутренних органов и активировать иммунитет. Таким образом, по его словам, со временем бессонница повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, ожирения и сахарного диабета.

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Сомнолог утверждает, что в большинстве случаев с бессонницей можно справиться без медикаментов. Для этого нужно не пользоваться смартфоном после пробуждения, заниматься спортом в течение дня и каждый час делать перервы в работе на 5-10 минут.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что происходит с организмом при пятичасовом сне. По его словам, недостаток сна является большим стрессом, у человека повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ и снижается иммунитет.

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