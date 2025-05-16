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11:01, 16 мая 2025Спорт

Российские фигуристы сменили гражданство

Российские фигуристы Акопова и Рахманин будут выступать за Армению
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин сменили гражданство и будут выступать за Армению. Об этом сообщила президент федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян, слова которой приводит Metaratings.

Степанян рассказала, что впервые за новую страну дуэт сможет выступить в конце августа в США на ISU Challenger Series. Кроме того, они смогут принять участие в олимпийском квалификационном турнире в Пекине и в случае прохождения отбора поехать на Игры-2026.

О том, что Акопова и Рахманин хотят сменить гражданство, стало известно в мае 2024-го. Тогда же в качестве приоритетной сборной была названа армянская.

21-летняя Акопова и 26-летний Рахманин тренируются в Сочи под руководством олимпийского чемпиона Федора Климова. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России.

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