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16:57, 16 мая 2025Спорт

Российским саблистам отказали в визах для участия в Кубке мира

Российским саблистам отказали в визах в Испанию для участия в Кубке мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российским саблистам не одобрили визы в Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши саблисты, получившие нейтральный статус, собирались на Кубок мира в Мадриде. Но поехать туда не смогут — Испания отказала им в визах», — заявил источник агентства. Турнир пройдет с 23 по 25 мая.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам и белорусам принимать участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом ведущим саблистам России отказали в допуске.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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