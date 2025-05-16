Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней журнальной съемки

Американская актриса Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней съемки для журнала Vanity Fair. Материал появился на сайте издания.

40-летняя звезда предстала перед камерой, лежа на кровати рядом с котятами. Она позировала в коричневой кофте бренда Prada, кардигане в полоску и в сапогах в ковбойском стиле. При этом артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, для фотосессии Йоханссон надела атласное платье марки Miu Miu с глубоким декольте, а также черные мини-шорты Max Mara и приталенную рубашку в тон.

Ранее в мае американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенных образах снялась для журнала Byrdie.