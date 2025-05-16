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11:35, 16 мая 2025Ценности

Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней журнальной съемки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lachlan Bailey / Vanity Fair

Американская актриса Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней съемки для журнала Vanity Fair. Материал появился на сайте издания.

40-летняя звезда предстала перед камерой, лежа на кровати рядом с котятами. Она позировала в коричневой кофте бренда Prada, кардигане в полоску и в сапогах в ковбойском стиле. При этом артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, для фотосессии Йоханссон надела атласное платье марки Miu Miu с глубоким декольте, а также черные мини-шорты Max Mara и приталенную рубашку в тон.

Ранее в мае американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенных образах снялась для журнала Byrdie.

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