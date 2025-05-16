Трамп рассказал об истребителе F-55

Defense One: Трамп запутался, объявляя о новых истребителях ВВС США

Президент США Дональд Трамп мог запутаться, объявляя о новых истребителях Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом рассказывает издание Defense One.

«Мы делаем модернизацию, простую модернизацию, но мы также делаем F-55. Я собираюсь назвать его F-55, и это будет существенная модернизация, но он будет также с двумя двигателями, потому что у F-35 один двигатель. Мне не нравятся однодвигательные [конструкции самолетов]», — сказал Трамп в ходе выступления перед американскими военнослужащими в Катаре.

Трамп также заявил о планах создания истребителя F-22 Super.

Издание отмечает, что высказывание президента заставило чиновников Пентагона гадать, что имел ввиду Трамп, поскольку наименования F-55 и F-22 Super не фигурируют в официальных документах. Опрошенные Defense One эксперты пришли к консенсусу, что Трамп, вероятно, имел ввиду программы F-47, F-35 и F/A-XX.

В марте издание The Aviationist сообщило, что президент США объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.