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10:23, 16 мая 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» высказался о вылете из плей-офф Кубка Стэнли

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал вылет из плей-офф Кубка Стэнли ужасным
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о вылете клуба из плей-офф Кубка Стэнли. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спикер назвал ощущения ужасными. «Это ужасно, потому что мы чувствовали, что наша команда способна выйти в финал Кубка Стэнли и наделать шума. Мы знали, что в плей-офф не все будет гладко, но мы верили в себя», — прокомментировал специалист.

Четвертьфинальная серия плей-офф между «Вашингтоном» и «Каролиной Харрикейнс» завершилась со счетом 1-4. В пятом матче серии столичный клуб проиграл со счетом 1:3.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей. «Каролина» также получала Кубок лишь однажды — в сезоне 2005/2006.

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