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19:16, 16 мая 2025Моя страна

В Бурятии нашли растение с редчайшей мутацией

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: БГСХА

В Бурятии обнаружили растение с редчайшей мутацией. Подробности публикует «Байкал Daily».

Речь идет о рододендроне даурском с белыми цветками, который растет в пригородном районе. Растение, которое в народе называют багульник, нашли студенты и преподаватели агрономического факультета Бурятской государственной сельхозакадемии.

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Необычный рододендрон нашли во время практики по таксации леса в селе Оронгой в пригородном Иволгинском районе. Как пояснили ученые, альбинизм у растений, при котором отсутствует пигмент, окрашивающий цветки, — редчайшая мутация.

«Это рецессивный признак, потому шанс встретить такой экземпляр — как найти иголку в стоге сена. Обычно рододендрон даурский цветет розовым или сиреневым, но этот — ослепительно белый. Мы в восторге!» — подчеркнули в сельхозакадемии.

Ранее в мае дачникам назвали способы побороть борщевик на участке.

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