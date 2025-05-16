В Киеве выразили надежду на встречу Путина с Зеленским в ближайшее время

Кислица: Киев надеется на встречу Путина с Зеленским в ближайшее время

Киев надеется на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает «Европейская правда».

«Есть много вопросов, которые могут быть решены только в случае встречи лидеров, потому что, учитывая сложность этих вопросов и характер России, где почти каждый вопрос на кону может решить только Путин, мы надеемся, что саммит состоится как можно скорее», — объяснил дипломат.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий в Стамбуле на переговорах по урегулированию конфликта киевскую делегацию, высказался о возможности проведения встречи Путина и Зеленского. По его словам, встреча на уровне лидеров стран «потенциально готовится».

О переговорах Путина и Зеленского также выступил с заявлением посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он выразил мнение, что факт такой встречи не даст «никакой добавленной стоимости».