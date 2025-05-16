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16:10, 16 мая 2025Наука и техника

В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

«Калашников»: В зоне СВО рассказали о надежности доработанного дрона СКАТ 350М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Доработанный беспилотный летательный аппарат (БЛА) СКАТ 350М, который оснастили улучшенной мотогондолой, получил положительную оценку из зоны специальной военной операции (СВО). О надежности дрона рассказали в концерне «Калашников».

Отмечается, что мотогондола, в которой установлен двигатель, позволила значительно увеличить срок эксплуатации дрона. Один из участников СВО отметил, что обновленная мотогондола успешно совершила 180 вылетов.

«Важно отметить, даже 180 полетов — не предел для новой мотогондолы. В результате усовершенствования ее эксплуатационных характеристик уменьшились последствия вибрации электродвигателя и повысились амортизационные свойства БЛА при посадке», — говорится в сообщении.

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Беспилотник СКАТ 350М предназначен для разведки и сопровождения наземных операций. Длительность полета аппарата составляет четыре часа.

В марте стало известно, что разведывательный СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса при попытке перехвата и сохранил управляемость. Аппарат с повреждениями основных узлов и проводки совершил жесткую посадку.

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