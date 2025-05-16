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14:42, 16 мая 2025Спорт

Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

Валиева вместе с хоккеистом ЦСКА Нестеровым посетили матч Кубка России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева посетила матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Валиева находилась в ложе столичной команды. По информации «Советского спорта», во время матча на экране стадиона показали, как капитан хоккейного ЦСКА Никита Нестеров поддерживает футбольных армейцев, а рядом с ним находится фигуристка.

Новость о романе 19-летней Валиевой с 32-летним Нестеровым появилась в феврале 2025-го. Спортсмены не комментировали ситуацию.

Нестеров — капитан и защитник московского ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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