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14:49, 19 февраля 2025Спорт

Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

18-летнюю Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом ЦСКА Нестеровым
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Нестеров

Никита Нестеров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Life.

14 февраля Валиева выложила в социальные сети фотографию из ресторана. Нестеров поделился снимком из того же заведения. Также фигуристка показала букет в форме сердца.

31-летний Нестеров — капитан и защитник московского ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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