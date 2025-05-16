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10:37, 16 мая 2025Мир

Вице-премьер Китая посетит Россию

Вице-премьер Китая Чжан Гоцин посетит Россию 19-22 мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Чжан Гоцин

Чжан Гоцин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин посетит Россию 19-22 мая. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.

«Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию», — сказал он.

Дипломат уточнил, что Чжан Гоцин прибудет в Россию по приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Программа визита чиновника на данный момент неизвестна.

Ранее в Москву на празднование Дня Победы приехал председатель КНР Си Цзиньпин. 8 мая в Кремле состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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