Военблогер показал состояние Крымского моста после удара ВСУ по полуострову

Военный блогер Владимир Романов показал состояние Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины по полуострову. Короткий ролик он опубликовал в Telegram.
Утром 16 мая жители Севастополя и Ялты проснулись от звуков взрывов. Незадолго до этого местные власти заявили о попытках атак со стороны ВСУ.
Романов показал поездку по Крымскому мосту, называемому Киевом одной из ключевых целей в регионе. Автор продемонстрировал проезд под аркой моста, на котором не видно никаких повреждений. «Стоял, стоит и стоять будет», — сказал спикер.
После сообщений об ударе ВСУ по Крыму в сети появились кадры с пожаром в Севастополе. По словам автора ролика, рядом с местом происшествия находятся некие склады.