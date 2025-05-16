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11:41, 16 мая 2025Россия

Военблогер показал состояние Крымского моста после удара ВСУ по полуострову

Военблогер Романов записал видео с Крымского моста после атаки ВСУ на Крым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Военный блогер Владимир Романов показал состояние Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины по полуострову. Короткий ролик он опубликовал в Telegram.

Утром 16 мая жители Севастополя и Ялты проснулись от звуков взрывов. Незадолго до этого местные власти заявили о попытках атак со стороны ВСУ.

Романов показал поездку по Крымскому мосту, называемому Киевом одной из ключевых целей в регионе. Автор продемонстрировал проезд под аркой моста, на котором не видно никаких повреждений. «Стоял, стоит и стоять будет», — сказал спикер.

После сообщений об ударе ВСУ по Крыму в сети появились кадры с пожаром в Севастополе. По словам автора ролика, рядом с местом происшествия находятся некие склады.

ЖЗЛ
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