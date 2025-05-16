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20:03, 16 мая 2025Россия

ВСУ массово атаковали российский регион после переговоров

Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгородскую область после переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Валуйки от ударов двух FPV-дронов на территории коммерческого объекта поврежден автомобиль. Еще один дрон атаковал здание промышленного предприятия — выбито окно. В поселке Уразово Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, перебита газовая труба — утечка газа устранена», — написал чиновник.

В селе Соболевка, по его словам, в частном домовладении повредилось остекление из-за удара БПЛА. Еще в одном населенном пункте — хуторе Леоновка — дрон ударил по грузовому автомобилю.

Под атаку также попал город Шебекино, где беспилотник ударил по территории предприятия. Там повреждения получили грузовой автомобиль, а также фасад и остекление одного из зданий. Помимо того, удары наносились по селам Мешковое и Ржевка.

Первые за три года переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

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