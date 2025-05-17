Военный эксперт рассказал о ситуации с авиацией ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Авиация у ВСУ сейчас в основном беспилотная

Украина потеряла еще один истребитель F-16, это уже пятый, если не больше, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал ситуацию с авиацией у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Украина потеряла еще один истребитель F-16. Отмечалось, что борт сбивал воздушные цели в ночь на пятницу, 16 мая, и вступил в бой с российским беспилотником. В ВСУ отметили, что «потеряли с ним связь».

Среди возможных причин потери еще одного истребителя — выход из строя или ошибка пилотирования, но вполне вероятно, что его подбили российские Вооруженные силы, указал эксперт. С украинской стороны об этом не расскажут в первую очередь, так как это удар по имиджу самого массового легкого американского истребителя, полагает он.

«Конечно, это не модернизированная версия, взяли то, что постарше, им отдали. Завалили уже, пожалуй, пятый. В целом их поставили не так много. Я думаю, что эскадрильи полторы, не больше. Там уже и Нидерланды поставляли, Дания. Французы вроде бы говорили насчет "Миражей", но "Миражи" пока не появлялись. Что-то шведы хотели дать, но этого пока нет», — поделился Дандыкин.

Авиация у ВСУ сейчас в основном беспилотная, советской — очень мало, ракеты Storm Shadow и SCALP еще остались, но применяют их не так массово, как раньше, добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16, которые должна была начать поставлять еще в 2024 году, только в ближайшие годы.

В апреле издание MWM писало, что истребители F-16, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Поэтому F-16 чаще используют в тылу, где истребители прикрывают комплексы противовоздушной обороны.

