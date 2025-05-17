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01:07, 17 мая 2025Мир

Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Франция покинула третью базу в Сенегале, решив вывести весь контингент к лету
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Франция завершила вывод своего военного контингента с третьей базы в Сенегале, и планируется, что все военнослужащие покинут страну к лету. Об этом сообщает РИА Новости.

«Французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара», — говорится в сообщении посольства республики в африканской стране.

Там добавили, что оставшиеся базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком.

В январе прошлого года во Франции приняли решение в скором времени сократить военное присутствие на французских базах в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре. Отмечается, что для обеспечения прежнего уровня безопасности в регионе Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями.

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