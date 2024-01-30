Франция откажется от крупных военных контингентов в Африке

Le Monde: Франция сократит военное присутствие в странах Западной Африки

Во Франции приняли решение в скором времени сократить военное присутствие на французских базах в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре. О намерении Парижа отказаться от крупных контингентов в Западной Африке сообщает Le Monde.

«Мы хотим отойти от модели, в которой мы постоянно присутствовали в [африканских] столицах, и занять гораздо меньшую площадь», — прокомментировал решение высокопоставленный представитель правительства. Отмечается, что для обеспечения прежнего уровня безопасности в регионе Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями.

В сентябре начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Стефан Миль заявлял, что страна планирует сократить количество военных баз в Западной Африке, чтобы увеличить их число в Тихоокеанском регионе.

Ранее 30 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российский «Африканский корпус», формируемый под руководством представителей Минобороны России, будет включать в себя 20 тысяч человек, состоящих из новичков и экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.