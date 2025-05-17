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23:35, 17 мая 2025Мир

Макрон попал еще в одну неловкую ситуацию в Албании

Журналисты RT обратили внимание, что премьер Албании Рама вел Макрона за руку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попал еще в одну неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании. На это обратили внимание журналисты канала RT в социальной сети X.

На опубликованных кадрах видно, что алабнский премьер-министр Эди Рама вел за руку французского лидера. «Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях», — отметили журналисты.

На том же саммите состоялась встреча Макрона с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой турецкий президент схватил коллегу за палец и не отпускал его около десяти секунд. Это произошло после того, как французский лидер подошел поприветствовать Эрдогана и попытался похлопать его по плечу.

Кадры вызвали резонанс в сети. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо счел, что Макрон оказался унижен, а турецкие СМИ, в свою очередь, отметили, что президент Франции не смог установить над коллегой «психологическое доминирование».

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