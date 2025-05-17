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22:07, 17 мая 2025Мир

Во Франции сочли унижением поступок Эрдогана на встрече с Макроном

Политик Филиппо: Макрон был унижен из-за неловкой ситуации с Эрдоганом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон был унижен на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Албании. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» — отметил он.

Встреча глав государств состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества. На видео попал момент, когда Макрон подошел поприветствовать Эрдогана и попытался похлопать его по плечу, однако тот не позволил ему этого сделать. Турецкий лидер перехватил палец французского президента и не отпускал его около десяти секунд.

Кадры вызвали резонанс в сети. Многие пользователи стали утверждать, что подобным жестом Эрдоган доказал свое доминирующее положение, а турецкие СМИ отметили, что Макрон не смог установить над коллегой «психологическое доминирование».

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