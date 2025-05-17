Во Франции сочли унижением поступок Эрдогана на встрече с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон был унижен на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Албании. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» — отметил он.
Встреча глав государств состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества. На видео попал момент, когда Макрон подошел поприветствовать Эрдогана и попытался похлопать его по плечу, однако тот не позволил ему этого сделать. Турецкий лидер перехватил палец французского президента и не отпускал его около десяти секунд.
Кадры вызвали резонанс в сети. Многие пользователи стали утверждать, что подобным жестом Эрдоган доказал свое доминирующее положение, а турецкие СМИ отметили, что Макрон не смог установить над коллегой «психологическое доминирование».