Пятичасовую аудиозапись показаний Байдена с пробелами в памяти опубликовали

Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись показаний экс-президента США Байдена

Пятичасовая аудиозапись беседы бывшего президента США Джо Байдена с экс-спецпрокурором Робертом Хером по делу о ненадлежащем хранении секретных документов появилась в сети. Ее опубликовал портал Axios.

Разговор между Байденом и Хером состоялся 8 и 9 октября 2023 года. Стенограмма показаний была обнародована раньше, однако многие странности бывшего президента, в том числе пробелы в памяти, стали явны только на аудиозаписи. Так, на ней слышно, что Байден постоянно делает паузы, невнятно отвечает на вопросы и с трудом вспоминает даты, даже связанные с сыном.

В беседе с экс-спецпрокурором Байден сказал, что, возможно, хотел сохранить документы «для потомков». В один момент он внезапно стал рассказывать про поездку в Монголию. Администрация Байдена отказывалась публиковать эти записи, объясняя свою позицию тем, что раскрытие такой информации помешает проведению подобных расследований в будущем.

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на публикацию аудиозаписи в соцсети Truth Social. Он заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, и в очередной раз раскритиковал Байдена.

Секретные документы, относящиеся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента, были обнаружены в связанном с ним аналитическом центре в Вашингтоне, в офисе, который в 2017-2019 годах использовал Байден. В ходе расследования спецпрокурор пришел к выводу, что забывчивость Байдена относительно хранения документов закономерна и является «невинной ошибкой», а не намеренной попыткой нарушить закон, поэтому уголовное дело в отношении него заводить не нужно.

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер Джо Байден уже на середине своего президентства забывал имена помощников, с которыми работал около десяти лет. О его проблемах с памятью стало известно из книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера.