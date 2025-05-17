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09:20, 17 мая 2025Россия

В Курской области дали электричество после атаки ВСУ

В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Рыльском районе Курской области дали электричество после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Вечером 16 мая украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске и незначительно повредил трансформатор. В результате в 78 населенных пунктах района, а также поселках Коренево и Глушково пропал свет.

Хинштейн добавил, что за ночь аварийные бригады полностью устранили повреждения на подстанции. Электроснабжение полностью восстановили.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. В результате несколько автомобилей и зданий получили повреждения.

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