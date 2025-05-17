Вагнер Лав рассказал о перегаре на встрече с Путиным

Вагнер Лав: На встрече ЦСКА с Путиным от нас исходил конкретный запах перегара

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вагнер Лав рассказал о приеме у президента России Владимира Путина. Его слова приводит Sport24.

Лав признался, что на встрече от игроков исходил конкретный запах перегара. «Прямо жесткий! Мало того, мы с Карвальо еще и не понимали, что происходит. Смотрим: парни расслабились, угорают, смеются. А мы с Даниэлем думали только об одном — о стакане воды!» — вспомнил он.

Ранее Лав поделился, как на той же встрече предложил Путину почеканить мяч. «Я сказал, что обязательно что-то придумаю, чего раньше никто не делал», — объяснил футболист.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».