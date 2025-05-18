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00:31, 18 мая 2025Спорт

Агент Овечкина высказался о приезде хоккеиста в Россию

Агент Овечкина Чистяков заявил, что хоккеист приедет на родину в скором времен
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Глеб Чистяков, агент нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, высказался о приезде хоккеиста в Россию. Его слова приводит Sport24.

Чистяков заявил, что хоккеист приедет на родину в скором времени. «Больше пока ничего сказать не могу», — подчеркнул он.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, счет в серии стал 1-4, и «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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