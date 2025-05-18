Бекхэм сделал подарок Овечкину

Футболист Бекхэм подарил хоккеисту «Вашингтона» Овечкину бутсы

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм сделал подарок российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Об этом жена хоккеиста Анастасия Шубская сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бекхэм подарил россиянину белые бутсы. «Огромные поздравления с 895 забитыми голами. Забил немного больше, чем я», — подписал их экс-футболист.

Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал» и «Милан». В США хавбек защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Англичанин — владелец клуба «Интер Майами».

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Интервью, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышло 3 апреля 2019 года.