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04:45, 18 мая 2025Россия

Число погибших в ДТП под Сергиевым Посадом увеличилось

Число погибших в ДТП под Сергиевым Посадом увеличилось до четырех
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Число погибших в результате ДТП в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья с участием грузового автомобиля «Камаз» и микроавтобуса «Мерседес» увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Авария произошла на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Уточняется, что погибшие — пассажиры микроавтобуса. «Водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Раменском муниципальном округе возросло до 14 человек.

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