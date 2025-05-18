Число погибших в ДТП под Сергиевым Посадом увеличилось до четырех

Число погибших в результате ДТП в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья с участием грузового автомобиля «Камаз» и микроавтобуса «Мерседес» увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Авария произошла на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Уточняется, что погибшие — пассажиры микроавтобуса. «Водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Раменском муниципальном округе возросло до 14 человек.