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18:29, 18 мая 2025Спорт

«Динамо» вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ

«Динамо» дома вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Динамо» на своем поле вырвало победу у тольяттинского «Акрона» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. В первом тайме хозяев вывел вперед Даниил Фомин. На 80-й минуте равенство в счете восстановил Артур Галоян, а в добавленное время победный мяч у «Динамо» забил Эль-Мехди Маухуб.

«Динамо» набрало 56 очков и вышло на третье место в РПЛ. «Акрон» с 35 очками находится на девятой позиции. В заключительном туре динамовцы 24 мая на выезде сыграют с «Краснодаром». Тольяттинцы в тот же день дома примут «Локомотив».

Ранее 18 мая московский «Спартак» в 29 туре РПЛ одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

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