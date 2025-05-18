«Динамо» вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ

«Динамо» дома вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле вырвало победу у тольяттинского «Акрона» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. В первом тайме хозяев вывел вперед Даниил Фомин. На 80-й минуте равенство в счете восстановил Артур Галоян, а в добавленное время победный мяч у «Динамо» забил Эль-Мехди Маухуб.

«Динамо» набрало 56 очков и вышло на третье место в РПЛ. «Акрон» с 35 очками находится на девятой позиции. В заключительном туре динамовцы 24 мая на выезде сыграют с «Краснодаром». Тольяттинцы в тот же день дома примут «Локомотив».

Ранее 18 мая московский «Спартак» в 29 туре РПЛ одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.