Определился победитель гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 18 мая. Второе место занял британский пилот Mclaren Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, со 124 очками он занимает третье место в общем зачете. Лидирует Пиастри, набравший 146 очков.

В начале мая Ферстаппен впервые стал отцом. У гонщика и его возлюбленной Келли Пике — дочери трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике — родилась девочка, которую назвали Лили.