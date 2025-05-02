Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен впервые стал отцом

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен впервые стал отцом. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У гонщика и его возлюбленной Келли Пике — дочери трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике — родилась девочка, которую назвали Лили. «Наши сердца полны как никогда — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — написал Ферстаппен под фото с Пике и новорожденной.

Для Пике это второй ребенок. Ранее она встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом и родила от него дочь Пенелопу в 2019-м.

После пяти этапов текущего сезона Ферстаппен идет на третьем месте в турнирной таблице. В его активе 87 очков. Нидерландский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.