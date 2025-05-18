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11:01, 18 мая 2025Бывший СССР

Опубликовано видео с кадрами пыток в рядах ВСУ

Российские военные обнаружили видео с кадрами пыток в рядах ВСУ
Ольга Коровина

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В социальных сетях появилось видео с пытками бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же сослуживцами. Ролик с издевательствами над военным опубликовал российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram.

По сообщению журналиста, видеозапись была обнаружена на мобильном телефоне, который нашли российские военные в Курской области. На ней запечатлены жестокие пытки в отношении неустановленного украинского военнослужащего, которого заставляют подписать некие бумаги.

«Бедолагу заставляют подписать рапорт, есть мнение, о переводе в штурмовики. Десять минут звериной жестокости», — написал Поддубный. В конце шокирующего видео мужчина подписывает документ. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее МИД России сообщил, что оказавшиеся в плену российские военные на Украине подвергаются пыткам. По данным дипломатического ведомства, за сохранение жизни пленного бойцы ВСУ требовали деньги у родственников бойцов армии России.

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