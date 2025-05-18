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13:51, 18 мая 2025Спорт

Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил, что не думал о завершении карьеры в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист заявил, что еще не думал о продолжении карьеры после окончания действующего контракта, который истекает после сезона-2025/2026. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы в следующем году все было хорошо», — подчеркнул он.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, счет в серии стал 1-4, «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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