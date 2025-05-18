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19:41, 18 мая 2025Спорт

Сын Роналду забил первый гол за сборную Португалии

Сын Роналду забил первый гол за сборную Португалии U-15
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забил первый мяч за сборную Португалии, составленную из игроков не старше 15 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок отличился в финале турнира имени Влатко Марковича, в котором его команда играла с Хорватией. Роналду отличился ударом с острого угла, мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на вызов сына в сборную. «Горжусь тобой, сынок!» — написал футболист.

14-летний Роналду-младший играет в системе «Аль-Насра». Он перешел туда из академии «Манчестер Юнайтед».

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