У Анны Седоковой потребовали 60 миллионов рублей

Mash: Родственники Яниса Тиммы потребовали у Анны Седоковой 60 миллионов рублей

Родственники умершего баскетболиста Яниса Тиммы потребовали у его бывшей жены Анны Седоковой 60 миллионов рублей, вырученные с продажи квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пара продала недвижимость в 2022 году, а через месяц они подали заявление на развод. Адвокаты семьи спортсмена указывают, что на тот момент имущество пары было общее, и должно было быть разделено пополам как совместно нажитое.

В случае отказа певицы пойти на мирное урегулирование, ей грозят судебным разбирательством.

Ранее первая жена Тиммы Сана Оша рассказала о его финансовом крахе. Ее возмутило то, что общественность осталась недовольна долгами спортсмена. Она обратила внимание на то, что Тимма был миллионером, а умер, будучи человеком, который не мог оплатить алименты ребенку. «Это пища для размышления для многих мужчин, это откроет на глаза на то, как легко все потерять», — заявила экс-супруга баскетболиста.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.