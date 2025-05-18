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19:01, 18 мая 2025Бывший СССР

В Британии рассказали о жизни Зеленского в бункере

The Sunday Times: В начале СВО Зеленский жил в бункере
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: REMO CASILLI / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в начале специальной военной операции (СВО) жил в бункере под землей. Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Отмечается, что вместе с Зеленским в бункере находились его помощники. «Они разряжали обстановку за игрой в настольный теннис», — рассказали в материале.

Ранее в мае обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что Зеленский теряет шансы удержать власть после переговоров в Стамбуле.

В апреле бывший депутат Верховной Рады Олег Царев допустил, что Зеленского могут прятать в бункере в Киеве. По его словам, в украинской столице множество подземных коридоров, по которым чиновники передвигались во время беспорядков в 2013-2014 годах.

В том же месяце издание «Аргументы и факты» писало, что в Киеве есть несколько бункеров, которые может использовать Зеленский.

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